Головне за ніч та ранок суботи, 14 червня: обстріл Запоріжжя, 225 боєзіткнень, війна на Близькому Сході

Нічна повітряна атака, 225 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Уночі обстрілу зазнало Запоріжжя - росіяни застосували ударні безпілотники.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, РФ атакувала Запоріжжя 14-ма "шахедами". Під час ворожої атаки поранень зазнали двоє поліцейських.

Під час ранкової атаки росіяни ударили по автостоянці. Згоріли більш ніж 10 автівок.

Як повідомив Федоров у Telegram, внаслідок ворожої атаки у міста спалахнули кілька пожеж.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 225 бойових зіткнень.

Ворог продовжує тиснути на Покровському та Новопавлівському напрямках.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 35 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1130 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 002 690 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили ППО знищили уночі 43 з 58 ворожих "шахедів".

Влучання зафіксовано у 9 локаціях.

Докладніше – в новині.

Уночі 14 червня невідомі безпілотники атакували один із найбільших заводів РФ із виробництва азотних добрив "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Невинномиський Азот" є важиливим елементом військово-промислового комплексу РФ. Завод виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку — ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.

Уночі агенція Associated Press заявила про нову хвилю обстрілу Іраном території Ізраїлю.

У Тель-Авіві та Єрусалимі лунала повітряна тривога. Журналісти повідомляли про щонайменше два влучання ракет. Одне з них, за попередніми даними, припало на 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва.

У столиці Ірану Тегерані пожежа охопила міжнародний аеропорт Мерабад, який, як і увесь повітряний простір країни, закрито для комерційних літаків.

Як пише CNN, перед початком займання у місті чули кілька сильних вибухів.

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