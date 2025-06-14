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Унаслідок обстрілів на Херсонщині загинула дитина та поранено чотирьох людей

Внаслідок скиду з БпЛА згоріло близько 20 гектарів посіву пшениці.

Унаслідок обстрілів на Херсонщині загинула дитина та поранено чотирьох людей
Фото: Нацполіція

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула дитина та поранено чотирьох людей.

Про це повідомляє Нацполіція.

"У Білозерці через скид вибухівки з БпЛА постраждав 58-річний чоловік. Медична допомога знадобилася й 49-річному місцевому жителю, який 12-го червня потрапив під артобстріл. У лікарні помер 11-річний хлопчик, який 11-го червня на власному подвір’ї отримав тяжкі поранення внаслідок атаки російського дрона", — ідеться у повідомленні.

По медичну допомогу звернувся 70-річний житель Дудчан, який 12-го червня постраждав внаслідок артобстрілу. До лікарні доправили і 66-річного жителя Садового, який 7 червня потрапив під дроновий удар ворога.

У Черешеньках внаслідок скиду з БпЛА згоріло близько 20 гектарів посіву пшениці
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