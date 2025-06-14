​У Запоріжжі затримали зрадника, який допомагав ворогу обстрілювати місто

Служба безпеки затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ, який допомагав ворогу обстрілювати місто та "здавав" росіянам переміщення техніки ЗСУ. Корегувальником виявився 42-річний місцевий житель.

Про це пишуть пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли поле публікував проросійські коментарі у телеграм-каналах.Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак РФ по обласному центру.

Ворога особливо цікавили локації блокпостів та інших місць скупчення військових, а також розташування промислових підприємств, особливо оборонних заводів.

Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах.Крім цього, зрадник встановив поруч із однією з місцевих трас приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ. За допомогою відеопристрою окупанти відслідковували кількість бронетехніки Сил оборони, що рухалася у напрямку південного фронту.

Кіберфахівці СБУ викрили зрадника та затримали за місцем проживання. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.