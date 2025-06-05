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​15 років ув’язнення отримав російський агент, який коригував удари по Запоріжжю

Батьки засудженого проживають на ТОТ Запорізької області і співпрацюють із окупантами.

​15 років ув’язнення отримав російський агент, який коригував удари по Запоріжжю
затримання зрадника
Фото: Офіс Генпрокурора

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту російської військової розвідки, який передавав окупантам координати об’єктів у Запоріжжі. 

засуджений зрадник
Фото: Офіс Генпрокурора
засуджений зрадник

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Зловмисник зливав ворогу маршрути українських військ і наводив виявився 22-річний колишній строковик, якого навесні 2024 року дистанційно завербував співробітник 316-го розвідувального центру ГРУ РФ із Севастополя.

У поле зору російської розвідки чоловік потрапив через своїх батьків, які мешкають на тимчасово окупованій частині Запорізької області та співпрацюють з окупантами.

Засуджений передав ворогу координати військової частини, де служив. Потім обходив Запоріжжя, фотографував оборонні об’єкти, фіксував їхню геолокацію та звітував куратору. Також стежив за переміщенням української бронетехніки на південному напрямку. 

Зрадника затримали у вересні 2024 року біля оборонного об’єкта, де він уточнював координати для можливого удару керованою авіабомбою.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
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