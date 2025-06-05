​МЗС: Путіну треба припинити скиглити про удари по літаках і погодитися на припинення вогню

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скарги російського диктатора Владіміра Путіна щодо ударів України по аеродромах Росії.
"У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо, що в Росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле", - йдеться в коментарі МЗС.
У міністерстві нагадали, що Генеральна Асамблея ООН офіційно, у низці резолюцій, ухвалених на 11-й надзвичайній спеціальній сесії, визнала Російську Федерацію країною, що вчиняє агресію проти України у порушення статті 2(4) Статуту ООН. Міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, у таких ситуаціях передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена ООН. Територіальних обмежень у застосуванні такого права на самооборону при цьому не встановлено.
"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема - захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - зазначили в МЗС.
Дипломати наголошують, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на Україну. Україна - країна, що захищається від агресії.
МЗС наголошує, що Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права, завдає ударів по законних військових цілях та уникає цивільних жертв. Натомість Росія навпаки атакує здебільшого цивільних і намагається максимізувати жертви.
Дипломати нагадують, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню. Водночас Росія вперто відмовляється, продовжує агресію та терор, висуває ультимативні вимоги замість дієвих кроків до миру.
"Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну", - додали в МЗС.
Спроби встановити перемир'я
- Вимогу безумовного повного припинення вогню лідери країн коаліції охочих висунули ще 10 травня. Під час візиту до Києва німецький канцлер Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і голова уряду Польщі Дональд Туск у координації з американським президентом Дональдом Трампом заявили, що з 12 травня Росія повинна погодитися повністю припинити вогонь терміном на 30 діб. В інакшому випадку вона отримає нові санкції.
- Москва відповіді на пропозицію не надала. Натомість російський керманич Путін заявив, що Росія хоче прямих переговорів із Україною в Туреччині 15 травня.
- Україна відповіла, що спершу повинно бути припинення вогню як демонстрація готовності Росії до миру, а вже потім – переговори. Але американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ має негайно погодитися на зустріч, яку запропонував Путін. Після цього український президент Володимир Зеленський сказав, що чекатиме на Путіна у Туреччині особисто. Але Україна все ще очікує на припинення вогню.