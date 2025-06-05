​МЗС: Путіну треба припинити скиглити про удари по літаках і погодитися на припинення вогню

Дипломати наголошують, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скарги російського диктатора Владіміра Путіна щодо ударів України по аеродромах Росії.



"У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо, що в Росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле", - йдеться в коментарі МЗС.

У міністерстві нагадали, що Генеральна Асамблея ООН офіційно, у низці резолюцій, ухвалених на 11-й надзвичайній спеціальній сесії, визнала Російську Федерацію країною, що вчиняє агресію проти України у порушення статті 2(4) Статуту ООН. Міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, у таких ситуаціях передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена ООН. Територіальних обмежень у застосуванні такого права на самооборону при цьому не встановлено.

"Це означає, що удари по законних військових цілях в РФ є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема - захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - зазначили в МЗС.

Дипломати наголошують, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на Україну. Україна - країна, що захищається від агресії.

МЗС наголошує, що Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права, завдає ударів по законних військових цілях та уникає цивільних жертв. Натомість Росія навпаки атакує здебільшого цивільних і намагається максимізувати жертви.

Дипломати нагадують, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню. Водночас Росія вперто відмовляється, продовжує агресію та терор, висуває ультимативні вимоги замість дієвих кроків до миру.

"Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну", - додали в МЗС.

Спроби встановити перемир'я