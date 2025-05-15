Суспільне: на перемовинах у Туреччині Україна готова говорити про 30-денне припинення вогню

На перемовинах у Туреччині Україна готова обговорити з росіянами 30-денне припинення вогню. Про це Суспільному повідомило джерело, обізнане з позицією України. Wall Street Journal пише, що припинення вогню на 30 діб – це взагалі єдина тема, яку українська делегація буде готова обговорювати з росіянами.

Турецька агенція Anadolu з посиланням на російське агентство ТАСС вранці четверга повідомила про прибуття російської делегації. Її очолює помічник Путіна Володимир Мединський.

Також приїхали заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Зустріч планують організувати там же, де перемовини 2022-го року.

Вимогу припинити вогонь на 30 днів лідери країні "коаліції охочих" висунули Росії ще 10 травня. Вони повідомили, що якщо Росія з 12 травня не піде на це, то країни ЄС у координації з США застосують нові санкції. Росія на це не пішла.

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на "запрошення" російського президента на переговори 15 травня в Стамбулі сказав, що чекатиме там на нього особисто. Кремль три дні не називав, хто від нього поїде на переговори, а вчора увечері оприлюднив список прізвищ: Путіна немає, є делегати, які представляли Росію на перемовинах 2022-го року.

Зеленський казав, що якщо Путін не хоче їхати на зустріч із ним, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді говоритимуть делегати.

Переговори з Росією 2022

Усі прямі перемовини з росіянами, за винятком питань обміну полоненими та повернення дітей, були зупинені ще навесні 2022 року. Спершу делегації зустрічалися в Білорусі, потім – у Туреччині. Саме в Туреччині відбулася остання зустріч делегацій. Росія вимагала від України роззброїти армію, відмовитися від територій та ніколи не вступати до НАТО.

Переговори з окупантами припинили через їхнє небажання йти до миру. Окрім того, попри перемовини, Росія не припиняла чинити воєнні злочини.