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У Центрі протидії дезінформації спростували планування переговорів на 10 ранку

Коваленко припустив, що озвучуванням невірного раннього часу переговорів Росія хоче маніпулювати темою перемовин. 

У Центрі протидії дезінформації спростували планування переговорів на 10 ранку
Попередні переговори
Фото: надано ОПУ

Керівник Центру протидії дезфінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував російські дані про те, що початок переговорів між Україною і Росією в Туреччині заплановані сьогодні на 10 ранку. За його словами, планування такого часу не було.

Він припустив, що озвучуванням невірного раннього часу переговорів Росія хоче маніпулювати темою перемовин. Її пропагандисти вже почали писати, що Україні переговори не потрібні.

"Направді, рух до миру не треба хіба росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", – прокоментував керівник ЦПД. 

Більше на тему перемовин – у матеріалі "Стамбул-2: чи вдасться домовитися про мирну угоду цього разу?". 

Переговори між Україною і Росією у четвер

Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина. 

Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.

Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним. 

Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія спершу вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова. Учора, 14 травня, Москва оприлюднила список переговірників. Очолювати делегацію буде путінський помічник Мединський, як це було на перемовинах 2022-го. Також поїдуть Михайло Галузін – заступник голови МЗС Росії, Ігор Костюков – начальник Головного управління Генштабу, Олександр Фомін – заступник міністра оборони. 

Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент. 

У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів. Учора CNN повідомили, що Трампа не буде. Сам американський президент визнавав, що невідомо, чи Путін захоче летіти до Туреччини, якщо там не буде його.
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