Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
ГоловнаСуспільствоВійна

Два райони Київщини постраждали від атаки російських дронів

Постраждалих серед населення немає. 

Два райони Київщини постраждали від атаки російських дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Вночі ворог масовано атакував Київщину дронами. Постраждали два райони області, але минулося без постраждалих.

Про це повідомили у ОВА. 

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", – зазначли у адміністрації. 

У Вишгородському районі внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані. 

У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. 

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

  • Загалом п'ять українських областей постраждали внаслідок атаки дронів. Ворог запустив 110 безпілотників. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies