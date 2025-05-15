Два райони Київщини постраждали від атаки російських дронів

Вночі ворог масовано атакував Київщину дронами. Постраждали два райони області, але минулося без постраждалих.

Про це повідомили у ОВА.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", – зазначли у адміністрації.

У Вишгородському районі внаслідок падіння збитих ворожих цілей сталася пожежа недобудованого приватного будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.

У Фастівському районі унаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.