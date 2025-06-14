За минулу добу ворог здійснив понад 430 ударів по Запорізькій області, є жертви

Надійшло 22 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, будівель підприємств та іншого майна.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж минулої доби окупанти завдали 438 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворожих атак на Пологівський та Запорізький райони одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

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