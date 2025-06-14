За минулу добу ворог здійснив понад 430 ударів по Запорізькій області, є жертви

Упродовж минулої доби окупанти завдали 438 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворожих атак на Пологівський та Запорізький райони одна людина загинула, двоє зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 11 авіаційних обстрілів Степногірська, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Білогір’я, Ольгівського, Рівнопілля.
266 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Кам’янське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
7 обстрілів із РСЗВ накрили Кам’янське, Білогір’я, Щербаки, Новоандріївку.
154 артудари прийшлися по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
Надійшло 22 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, будівель підприємств та іншого майна.
- Уночі обстрілу зазнало Запоріжжя - росіяни застосували ударні безпілотники. Під час ворожої атаки поранень зазнали двоє поліцейських.