Сили ППО знищили уночі 43 з 58 ворожих "шахедів"

Влучання зафіксовано у 9 локаціях.

Мобільна бригада ППО на Київщині

У ніч на 14 червня РФ атакувала Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – ідеться у повідомленні.

Станом на 08.30 14 червня протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.