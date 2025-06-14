В Україну повернули тіла 1200 військовслужбовців

Репатріаційні заходи є результатом домовленостей у Стамбулі.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", — йдетья у повідомленні.

Фото: Коордштаб

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.