Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап обміну військовополоненими між нашою державою та Росією. Україна повернула додому групу важкохворих, тяжкопоранених та молодих військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії “поранені та важкохворі” згідно домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі Захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям", – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Повернені додому захисники

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Повернені додому захисники

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених сьогодні захисників є офіцерами. Також частина звільнених - молодші 25 років.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Повернені з полону захисники

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

За даними проєкту Коорштабу "Хочу жить", у рамках цього обміну російській стороні передали поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.