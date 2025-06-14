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В Україну із російського полону повернулася чергова група захисників

Додому повернулися важкохворі, тяжкопоранені та молоді військові. 

В Україну із російського полону повернулася чергова група захисників
Повернені з полону захисники
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап обміну військовополоненими між нашою державою та Росією. Україна повернула додому групу важкохворих, тяжкопоранених та молодих військових. 

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

"Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії “поранені та важкохворі” згідно домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі Захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям", – йдеться у повідомленні Координаційного штабу. 

Повернені додому захисники
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повернені додому захисники
Повернені додому захисники
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повернені додому захисники

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. 

Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. 

Більшість визволених сьогодні захисників є офіцерами. Також частина звільнених - молодші 25 років.

Повернені з полону захисники
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повернені з полону захисники

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. 

За даними проєкту Коорштабу "Хочу жить", у рамках цього обміну російській стороні передали поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на те, що обміни полоненими з Росією можуть завершитися 20 чи 21 червня, і після цього сторони розпочнуть обговорення наступних кроків. 
  • 2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
  • 9 червня розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у межах домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів. 
  • 12 червня завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників. 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
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