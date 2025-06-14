Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап обміну військовополоненими між нашою державою та Росією. Україна повернула додому групу важкохворих, тяжкопоранених та молодих військових.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії “поранені та важкохворі” згідно домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі Захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям", – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.
На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.
Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Більшість визволених сьогодні захисників є офіцерами. Також частина звільнених - молодші 25 років.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
За даними проєкту Коорштабу "Хочу жить", у рамках цього обміну російській стороні передали поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на те, що обміни полоненими з Росією можуть завершитися 20 чи 21 червня, і після цього сторони розпочнуть обговорення наступних кроків.
- 2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
- 9 червня розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у межах домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.
- 12 червня завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників. 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.