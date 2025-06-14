12 червня діти та підлітки з усієї України поділились своїм досвідом життя в часи війни та висловлюють спільне прагнення миру у збірці «Поезія заради миру». До книжки, яку презентували в київській книгарні «Сенс» ЮНІСЕФ та юні автори, увійшли 30 поезій, відібраних із тисяч надісланих дітьми в межах глобальної ініціативи «Поезія заради миру» віршованих творів.

Цю ініціативу започаткували п’ять років тому для того, щоб дати дітям і молодим людям, які постраждали від воєн і збройних конфліктів у різних куточках світу, можливість розповісти про свої переживання, мрії та сподівання за допомогою поетичної творчості. Відтоді «Поезія заради миру» зібрала понад 8000 віршів від українських дітей — усі вони містять заклик зупинити війну, яка продовжує руйнувати дитячі життя.

Фото: фото UNISEF

«Діти пишуть не тільки про страх і смуток. Вони промовляють також про любов і надію, — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде під час презентації збірки. — У їхніх віршах — не лише туга за тим, що забрала в них війна, а й неймовірна сила, витримка й мужність молодого покоління, яке мріє про спокійне завтра. Діти мають право на те, щоби бути почутими, а їхні слова — потужне нагадування нам про справді значуще — мир для кожної дитини».

Фото: фото UNISEF

На заході виступили також Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та Радниця — Уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук. Свої вірші відвідувачам книгарні прочитали юні поети з різних регіонів країни, зокрема Захар із Запоріжжя, Соломія з Києва, Артур із Харкова та Софія з Одеської області. Читання відбулися під музичний супровід Даніели Заюшкіної з гурту «Vivienne Mort».

Цифрова версія збірки «Поезія заради миру» доступна для завантаженняукраїнськоюта англійською мовами на вебсайті ЮНІСЕФ в Україні.