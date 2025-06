Українські митці говорять про війну на великій мистецькій Бієннале в Будапешті

Роботи Нікіти Кадана, Катерини Алійник і Відкритої Групи представлені на виставках "these walls are not here to defend us" та "Emergency Frequencies" у межах OFF Biennale Budapest – найбільшої мистецької події в Угорщині. По це на своїй сторінці у фейсбук пише Ukrainian Institute - Український інститут.

Катерина Алійник у роботі «Смерть у літній полудень»(2024) говорить про крихкість перед обличчям жаху. Виставка "these walls are not here to defend us" досліджує символ стіни як реакцію на страх і потребу в захисті.

Фото: Dávid Biró / Judit Vörös

"Emergency Frequencies" проходить у бомбосховищі часів Другої світової та досліджує звучання війни. Аудіоінсталяція Нікіти Кадана «Мешканці Колізею» відтворює ходу в’язнів концтабору, що пройшли кам’яним мостом у Регенбурзі 1945 року.

Відеоробота «Повторюйте за мною ІІ» Відкритої Групи (OPEN GROUP) демонструє, як переміщені українці відтворюють звуки зброї – як знання, що стало засобом виживання.

OFF Biennale триватиме до 15 червня 2025 року.