Харківський незалежний театр «Нафта» візьме участь у Edinburgh Festival Fringe

У серпні Харківський незалежний театр «Нафта» стане учасником Edinburgh Fringe Festival у Шотландії. Показиватимуть моновиставу «Хтось такі, як я» — проєкт режисерки, акторки та перформерки Ніни Хижної, текст до якої створила Люба Ільницька, пластичне рішення — Анатолій Сочівко, музику — Нік Акорн.
Вистава «Хтось такі, як я» досліджує досвід мандрів безтілесної істоти, яка переселяється в тіла людей, аби через них відчувати світ. Через тілесність вона вивчає природу відчуття загрози і небезпеки.
Закордонні покази вистави також заплановані на 13 червня в місті Грац (Австрія) на Dramatikerinnenfestival, 25 липня — в німецькому Нюрнбергу, в Kulturwerkstatt Auf AEG.
Раніше з виставою «Хтось такі, як я» театр «Нафта» потрапив у лонгліст 7-го Фестивалю-Премії «ГРА».
Про Edinburgh Festival Fringe:
– найбільший у світі фестиваль перформативних мистецтв;
– заснований у 1947 році; проходить щороку в Единбурзі у серпні;
– фестиваль з відкритим доступом, він не має відбіркової комісії;
– у 2024 році фестиваль тривав 25 днів, продав понад 2,6 мільйона квитків і включив понад 50 тис вистав і майже 4 тис шоу з 60 країн на 262 майданчиках.