Харківський незалежний театр «Нафта» візьме участь у Edinburgh Festival Fringe

Показуватимуть моновиставу про відчуття загрози і небезпеки.

У серпні Харківський незалежний театр «Нафта» стане учасником Edinburgh Fringe Festival у Шотландії. Показиватимуть моновиставу «Хтось такі, як я» — проєкт режисерки, акторки та перформерки Ніни Хижної, текст до якої створила Люба Ільницька, пластичне рішення — Анатолій Сочівко, музику — Нік Акорн.

Вистава «Хтось такі, як я» досліджує досвід мандрів безтілесної істоти, яка переселяється в тіла людей, аби через них відчувати світ. Через тілесність вона вивчає природу відчуття загрози і небезпеки.

Фото: Олександр Осіпов Ніна Хижна у виставі «Хтось такі, як я»

Закордонні покази вистави також заплановані на 13 червня в місті Грац (Австрія) на Dramatikerinnenfestival, 25 липня — в німецькому Нюрнбергу, в Kulturwerkstatt Auf AEG.

Раніше з виставою «Хтось такі, як я» театр «Нафта» потрапив у лонгліст 7-го Фестивалю-Премії «ГРА».

Про Edinburgh Festival Fringe:

– найбільший у світі фестиваль перформативних мистецтв;

– заснований у 1947 році; проходить щороку в Единбурзі у серпні;

– фестиваль з відкритим доступом, він не має відбіркової комісії;

– у 2024 році фестиваль тривав 25 днів, продав понад 2,6 мільйона квитків і включив понад 50 тис вистав і майже 4 тис шоу з 60 країн на 262 майданчиках.