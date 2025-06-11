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Харківський незалежний театр «Нафта» візьме участь у Edinburgh Festival Fringe

Показуватимуть моновиставу про відчуття загрози і небезпеки.

CultHub
Харківський незалежний театр «Нафта» візьме участь у Edinburgh Festival Fringe
Edinburgh Festival Fringe 2024
Фото: experiencegift.com

У серпні Харківський незалежний театр «Нафта» стане учасником Edinburgh Fringe Festival у Шотландії. Показиватимуть моновиставу «Хтось такі, як я» — проєкт режисерки, акторки та перформерки Ніни Хижної, текст до якої створила Люба Ільницька, пластичне рішення — Анатолій Сочівко, музику — Нік Акорн. 

Вистава «Хтось такі, як я» досліджує досвід мандрів безтілесної істоти, яка переселяється в тіла людей, аби через них відчувати світ. Через тілесність вона вивчає природу відчуття загрози і небезпеки. 

Ніна Хижна у виставі «Хтось такі, як я»
Фото: Олександр Осіпов
Ніна Хижна у виставі «Хтось такі, як я»

Закордонні покази вистави також заплановані на 13 червня в місті Грац (Австрія) на Dramatikerinnenfestival, 25 липня — в німецькому Нюрнбергу, в Kulturwerkstatt Auf AEG.

Раніше з виставою «Хтось такі, як я» театр «Нафта» потрапив у лонгліст 7-го Фестивалю-Премії «ГРА». 

Про Edinburgh Festival Fringe:

– найбільший у світі фестиваль перформативних мистецтв;

– заснований у 1947 році; проходить щороку в Единбурзі у серпні;

– фестиваль з відкритим доступом, він не має відбіркової комісії;

– у 2024 році фестиваль тривав 25 днів, продав понад 2,6 мільйона квитків і включив понад 50 тис вистав і майже 4 тис шоу з 60 країн на 262 майданчиках. 

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