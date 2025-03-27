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Отелло, Військова мама, GAIA-24: фестиваль-премія GRA оголосив лонг-лист

У список з 35 учасників увійшли театри з 10 міст України.

Отелло, Військова мама, GAIA-24: фестиваль-премія GRA оголосив лонг-лист
Фото: НСТДУ

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія GRA (GreatRealArt), оголосив лонг-лист, до якого увійшли 35 вистав. 

Цьогоріч GRA відбувається всьоме; фестиваль отримав рекордну кількість заявок – майже 140; 135 з них пройшли технічний відбір. Після цього експерти відібрали 35 учасників, які змагатимуться за перемогу у семи номінаціях. У липні оголосять шорт-лист з 14 вистав, у листопаді відбудеться їх показ і міжнародне журі визначить переможців.

В лонг-листі представлені 10 міст: Київ (11 вистав), Львів (10 вистав), Рівне (3 вистави), Суми (3 вистави), Одеса (2 вистави), Харків (2 вистави), Кропивницький (1 вистава), Кривий Ріг (1 вистава), Івано-Франківськ (1 вистава), Полтава (1 вистава). 

Список об’єднав постановки як відомих режисерів – Іллі Разумейка і Романа Григоріва, Івана Уривського, Василя Вовкуна, Оксани Дмітрієвої, Максима Голенка, Давида Петросяна, так і молодих митців – Вероніки Літкевич, Ніни Хижної, Дмитра Леончика, Дмитра Некрасова та інших. У списку також постановки іноземних режисерів – словенського режисера Томі Янежича та німецького хореографа і танцівника Райнера Річарда Бера.

У довгий список потрапили вистави за текстами таких сучасних українських авторів як Оксана Забужко, Ольга Мацюпа, Оксана Гриценко, Анастасія Косодій, Олег Михайлов, Ніна Захоженко, Люба Ільницька, Аліна Сарнацька та інших. 

Лонг-лист всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА»-2025

За найкращу драматичну виставу великої сцени

  1. Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава «Процес»

  2. Кіровоградський академічний обласний українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького – вистава «Житейське море. Суєта»

  3. Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Птахи»

  4. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр – вистава «Параскева»

  5. ФОП Граднова-Савицька Катерина Віталіївна, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Отелло»

  6. ФОП Соколов Олександр Олександрович, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава «Самотній Захід»

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду

  1. Інститут театральних інновацій «ПриСутність», Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава «Пілот і Маленький Принц»

  2. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – вистава «Пробудження весни»

  3. Полтавський академічний обласний театр ляльок – вистава «Море повернеться» 

  4. Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава «Хлопчик зі скрипкою в серці»

  5. ФОП Юджель О.С., Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Аліса в Дивокраї»

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

  1. Opera aperta – вистава «GAIA-24. Opera del Mondo»

  2. Київський національний академічний театр оперети – вистава «На русалчин Великдень»

  3. Львівський національний академічний театр опери і балету ім. С. Крушельницької – вистава «Діалоги кармеліток»

  4. Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Червона рута»

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

  1. ADT Anthill dance theater – вистава «Anthill»

  2. INSHA Dance Company – вистава «Д.І.М.»

  3. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» – вистава «Записки божевільного»

  4. Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава «Брехня»

  5. Творча спілка «Прем’єра», Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької – вистава «1984. Occupation»

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

  1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Україна - час відродження», Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – вистава «Іntermezzo»

  2. ГО «4U», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька – вистава «Камінь»

  3. ГО «Асоціація розвитку культури та мистецтва», Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Я, "Побєда" і Берлін»

  4. ФОП Берездецька Леся Василівна, Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава «Буря»

  5. ФОП Некрасов Д.А., Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава «Украдене щастя»

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

  1. ГО «Франківський драмтеатр», Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава «1975»

  2. Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса – вистава «Коли цвіте полин»

  3. Театр «Нафта» – вистава «Хтось такі як я»

  4. ФОП Дорофєєва Ольга Юріївна, Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва – вистава «Калинова сопілка»

  5. ФОП Кузнецова Катерина Олександрівна – вистава «ЇЇ MOVA»

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

  1. ГО «ІГНЕА КОРДА», Київський академічний театр «Золоті ворота» – вистава «Я повернуся»

  2. ГО «Культурний простір ШУМ» – вистава «Поле. Ранкова Леді»

  3. ГО «Мистецька Майстерня Драбина», Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава «Плейлист подорожнього»

  4. Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна – вистава «Птах на горищі»

  5. ФОП Нестерова Поліна Анатоліївна, Театр Ветеранів – вистава «Військова мама»

Про фестиваль-премію GRA:

  • організатором GRA є Національна спілка театральних діячів України

  • це єдина в Україні театральна премія національного масштабу, яка щороку визначає найкращі вистави країни за прозорою системою відбору

  • директор Фестивалю-Премії ГРА – художній керівник Київського національного академічного театру оперети, голова Національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський

  • про експертів 7-го фестивалю-премії GRA можна дізнатись в цьому тексті.

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