Укрзалізниця запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта. Спеціально переобладнані вагони супроводжуються унікальним світловим і музичним оформленням.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Це - мандрівна галерея, створена за підтримки Howard G. Buffett Foundation, яка вирушає у 4-місячну подорож 63 вокзалами України. У трьох вагонах — виставка “Courage of a Nation” про незламність українців, очима американського філантропа та фотографа Говарда Баффетта”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над концепцією галереї працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Поїзд уже в Одесі, і буде там до 17 червня включно.

Після того він відвідає десятки вокзалів і станцій, але точний календар не розкривається з міркувань безпеки.

Відвідування поїзду безкоштовне, оскільки проєкт повністю фінансується Фондом Говарда Г. Баффетта.

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