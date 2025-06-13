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Укрзалізниця запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта

Поїзд вирушає у 4-місячну подорож 63 вокзалами України. 

Укрзалізниця запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта
Укрзалізниця запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта. Спеціально переобладнані вагони супроводжуються унікальним світловим і музичним оформленням.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Це - мандрівна галерея, створена за підтримки Howard G. Buffett Foundation, яка вирушає у 4-місячну подорож 63 вокзалами України. У трьох вагонах — виставка “Courage of a Nation” про незламність українців, очима американського філантропа та фотографа Говарда Баффетта”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над концепцією галереї працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

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Поїзд уже в Одесі, і буде там до 17 червня включно. 

Після того він відвідає десятки вокзалів і станцій, але точний календар не розкривається з міркувань безпеки. 

Відвідування поїзду безкоштовне, оскільки проєкт повністю фінансується Фондом Говарда Г. Баффетта.

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