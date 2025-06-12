Відновлення зайняло 3 місяці. Над роботою працювали 15 художників, серед яких Олена Зарецька (художниця та онука Горської).

Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 12 червня, на Майдані Незалежності у Києві представили відтворену легендарну мозаїку Алли Горської «Боривітер», яку знищили окупанти в Маріуполі.

Проєкт ініціювали найбільший український маркетплейс ROZETKA разом із громадською організацією Ukraine WOW і Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького.

Відновлення зайняло 3 місяці. Над роботою працювали 15 художників, серед яких Олена Зарецька (художниця та онука Горської).

Фото: Макс Требухов Олена Зарецька (ліворуч) під час відкриття

Мозаїка відтворена з точністю до найменшої деталі. Вона відправиться в турне Україною та світом, щоб популяризувати українське мистецтво та розповідати історії митців, чиї роботи Росія намагається знищити.

Першими містами турне стануть Харків та Львів.

Мета проєкту: популяризація українського мистецтва, історії митців, чиї роботи Росія намагається знищити, та дати надію, що все втрачене буде відновлено.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Алла Горська (1929 – 1970) – видатна українська художниця, монументалістка і правозахисниця, одна з ключових представниць культурно-громадянського руху «шістдесятників».

Влітку 1967 року команда художників-монументалістів на чолі з Аллою Горською завершили роботу над мозаїчним панно площею 15 кв м у ресторані “Україна” в Маріуполі. Композиція із соколом вражала пластикою та динамікою руху. Сміливі поєднання матеріалів, чергування кольорів та рельєфів зробили панно символом творчої свободи.

За 3 роки Аллу Горську, одну з лідерок українського шістдесятництва, було вбито радянськими спецслужбами. А у 2022 році мозаїка була суттєво пошкоджена під час російського вторгнення. Наразі її доля невідома.

Фото: Макс Требухов Олена Зарецька (художниця та онука Горської).

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов