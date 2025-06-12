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В Києві відтворили мозаїку Алли Горської «Боривітер», яку знищили окупанти в Маріуполі

Відновлення зайняло 3 місяці. Над роботою працювали 15 художників, серед яких Олена Зарецька (художниця та онука Горської).

Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 12 червня, на Майдані Незалежності у Києві представили відтворену легендарну мозаїку Алли Горської «Боривітер», яку знищили окупанти в Маріуполі. 

Проєкт ініціювали найбільший український маркетплейс ROZETKA разом із громадською організацією Ukraine WOW і Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького

Відновлення зайняло 3 місяці. Над роботою працювали 15 художників, серед яких Олена Зарецька (художниця та онука Горської).

Олена Зарецька (ліворуч) під час відкриття
Фото: Макс Требухов
Олена Зарецька (ліворуч) під час відкриття

Мозаїка відтворена з точністю до найменшої деталі. Вона відправиться в турне Україною та світом, щоб популяризувати українське мистецтво та розповідати історії митців, чиї роботи Росія намагається знищити. 

Першими містами турне стануть Харків та Львів.

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Мета проєкту: популяризація українського мистецтва, історії митців, чиї роботи Росія намагається знищити, та дати надію, що все втрачене буде відновлено.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Алла Горська (1929 – 1970) – видатна українська художниця, монументалістка і правозахисниця, одна з ключових представниць культурно-громадянського руху «шістдесятників».

Влітку 1967 року команда художників-монументалістів на чолі з Аллою Горською завершили роботу над мозаїчним панно площею 15 кв м у ресторані “Україна” в Маріуполі. Композиція із соколом вражала пластикою та динамікою руху. Сміливі поєднання матеріалів, чергування кольорів та рельєфів зробили панно символом творчої свободи.

За 3 роки Аллу Горську, одну з лідерок українського шістдесятництва, було вбито радянськими спецслужбами. А у 2022 році мозаїка була суттєво пошкоджена під час російського вторгнення. Наразі її доля невідома.

Олена Зарецька (художниця та онука Горської).
Фото: Макс Требухов
Олена Зарецька (художниця та онука Горської).

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
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