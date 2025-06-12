Український артбук отримав срібло на European Design Awards 2025

Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
ГоловнаКультура

Український артбук отримав срібло на European Design Awards 2025

В ілюстраціях Сергій Майдуков зобразив події перших років повномашстабного вторгнення 2022-2023

CultHub
Український артбук отримав срібло на European Design Awards 2025
Фото: з фейсбук-сторінки ist publishing

Український артбук «Заграва» ілюстратора Сергія Майдукова (видавництво ist publishing) здобув срібну нагороду European Design Awards 2025 у категорії «Книжкова ілюстрація».

Про це видавництво повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. 

Церемонія нагородження відбулась 7 червня у Любляні. В артбуці задокументовані досвіди з початку лютого 2022 року, коли йшлося про велике вторгнення Росії в Україну, — і до масованих обстрілів у травні 2023 року.

Фото: з фейсбук-сторінки ist publishing

Сергій Майдуков — ілюстратор із Києва. Його клієнтами є Google, Adobe, Британська королівська академія танцю, Київський центральний універмаг та інші бренди та корпорації. Співпрацює з закордонними журналами та засобами масової інформації, серед яких The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, The Financial Times та іншими. Також Майдуков проілюстрував кілька книг, зокрема, «Розстріляне відродження» (Основи), «2001: A Space Odyssey» (Moppet Books), автор артбуку KYIV by Sergiy Maidukov. Окремі його ілюстрації зберігаються в Бібліотеці Конгресу (США).

Конкурс European Design Awards (ED-Awards) – одна з головних щорічних європейських подій у галузі комунікаційного дизайну. Створення конкурсу було спільною ініціативою провідних європейських фахових видань про дизайн та Міжнародної ради дизайну ico-D (Icograda). ED-Awards заснований 2007 року, щороку церемонія нагородження і фестиваль дизайну відбувається в іншому європейському місті.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies