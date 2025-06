Український артбук отримав срібло на European Design Awards 2025

Український артбук «Заграва» ілюстратора Сергія Майдукова (видавництво ist publishing) здобув срібну нагороду European Design Awards 2025 у категорії «Книжкова ілюстрація».

Про це видавництво повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Церемонія нагородження відбулась 7 червня у Любляні. В артбуці задокументовані досвіди з початку лютого 2022 року, коли йшлося про велике вторгнення Росії в Україну, — і до масованих обстрілів у травні 2023 року.

Фото: з фейсбук-сторінки ist publishing

Сергій Майдуков — ілюстратор із Києва. Його клієнтами є Google, Adobe, Британська королівська академія танцю, Київський центральний універмаг та інші бренди та корпорації. Співпрацює з закордонними журналами та засобами масової інформації, серед яких The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal, The Financial Times та іншими. Також Майдуков проілюстрував кілька книг, зокрема, «Розстріляне відродження» (Основи), «2001: A Space Odyssey» (Moppet Books), автор артбуку KYIV by Sergiy Maidukov. Окремі його ілюстрації зберігаються в Бібліотеці Конгресу (США).

Конкурс European Design Awards (ED-Awards) – одна з головних щорічних європейських подій у галузі комунікаційного дизайну. Створення конкурсу було спільною ініціативою провідних європейських фахових видань про дизайн та Міжнародної ради дизайну ico-D (Icograda). ED-Awards заснований 2007 року, щороку церемонія нагородження і фестиваль дизайну відбувається в іншому європейському місті.