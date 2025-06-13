Калейдоскоп хаотичної краси: гайд кінофестивалем Миколайчук OPEN

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як не загубитись у хитросплетіннях цьогорічної програми фестивалю й радить сім фільмів, які точно варті вашої уваги.

З 14 до 21 червня в Чернівцях пройде Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN . Ця велика міжнародна кіноподія, створена як присвята пам’яті культового українського режисера й актора, відбуватиметься вже вчетверте. Кожного разу програма Миколайчук OPEN вражає тим, як її хаотичність може складатись у дуже красивий калейдоскоп кіно.

«Життя Чака» (реж. Майк Фланаґан)

14.06, 18:00

Екранізація однойменної науково-фантастичної новели Стівена Кінга, яка вийшла у збірнику «Якщо кров тече». У головній ролі бухгалтера і танцюриста Чака, смерть якого означатиме кінець світу — Том Гіддлстон, найвідоміший завдяки образу лихого бога-трикстера Локкі у всесвіті Марвел.

Майкл Фланаґан уже приклав руку до екранізацій Кінга, зокрема, зняв горор-трилер «Гра Джеральда» (2017) і горор «Доктор Сон» (2019). Однак «Життя Чака» обіцяє стати однією з тих екранізацій, які розкривають негорорну спадщину Кінга, подібно до фільмів «Залишся зі мною» (1986) Роба Райнера чи «Втеча з Шоушенка» (1994) Френка Дарабонта.

Стрічка «Життя Чака» уже вийшла в обмежений прокат у США, а в повний потрапить лише у липні. А в Україні подивитися цю космічно-оптимістичну історію в червні можна буде лише на фестивалі Миколайчук OPEN. Стрічка стане його фільмом-відкриттям.

«Хвилі» (реж. Їржі Мадл)

17.06, 16:45

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Хвилі».

Головний кінохіт чеського та словацького кіно минулого року. Напружений історичний трилер, що переносить глядача в часи Празької весни, коли 1968 року радянські війська із союзниками по блоку Варшавського договору провели сумновідому операцію «Дунай»: фактично окупували Чехословаччину й установили вигідний Москві маріонетковий режим.

Сюжет трилеру розгортається навколо молодого технічного спеціаліста Томаша, котрий працює на радіо. Він розвиватиметься між громадянським обов’язком казати правду й сімейним обов’язком потурбуватися про молодшого брата.

Насиченість жанру та сетинг важливої для чехів і словаків історичної події зробили «Хвилі» задарованим нагородами фільмом. Стрічка отримала приз глядацьких симпатій на фестивалі у Карлових Варах, а також американську премію «Супутник» як найкращий фільм іноземною мовою. Також серед заслуг «Хвиль» — висунення на номінацію «Оскара» від Чехії та низка перемог на головній премії чеського кінематографу «Чеський лев», включно з номінаціями «Найкращий фільм» і «Найкращий режисер».

«Еддінгтон» (реж. Арі Астер)

19.06, 19:15

Фото: pre-party.com.ua Кадр з фільму «Еддінгтон».

Арі Астер — один з наймодніших інді-режисерів сьогодення. Після фолк-горору «Сонцестояння» (2019), що відкрив зірку Флоренс П’ю, а також сюрреалістичних мандрів страхами й неврозами міського жителя в «Усі страхи Бо» (2023) режисер узявся за ревізіоністський вестерн з елементами чорної саркастичної комедії.

Еддінгтон — це невеличке містечко посеред пустелі в Нью-Мексико, у якому розгортається химерне протистояння між шерифом (Хоакін Фенікс) і мером (Педро Паскаль) під час карантину, спричиненого пандемією Covid-19.

Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі, де він боровся за головний приз. У прокат стрічка потрапить лише наприкінці липня, а тому подивитися її на місяць раніше — це причина побувати на Миколайчук OPEN.

«Перший ряд» (реж. Міріам Гутман)

14.06, 15:30

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Перший ряд»

Розвиток української документалістики також отримує своє відображення на Миколайчук OPEN: йому присвячена окрема секція «Невигадане».

«Перший ряд» — це документальна стрічка про ветерана Олександра (Терена) Будька, який, хоч втратив обидві ноги на фронті, долучився до United Ukrainian Ballet. Це творче об’єднання, яке виникло у США після того, як частина танцівників опинилась у вимушеній еміграції. Терен узяв участь у постановці балету «Жизель» у Каліфорнії.

Це ще один зразок західної документалістики, який розповідає про українців і про те, як змінилося їхнє життя через війну з Росією. Для режисерки Міріам Гутман це дебютний повний метр; генеральною продюсеркою фільму стала акторка Сара Джесіка Паркер, відома за серіалом «Секс і місто».

«Внутрішнє» (реж. Чарльз Вільямс)

18.06, 19:30

Фото: kinowar.com Кадр з фільму «Внутрішнє».

Справжня фестивальна знахідка Миколайчук OPEN — «Внутрішнє», дебютний повнометражний фільм австралійського режисера Чарльза Вільямса.

Вільямс ще до повнометражного дебюту прославився в середовищі критиків і кіноманів, коли його короткий метр «Усі ці істоти» отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю у 2018 році.

Дебютний повний метр Вільямса — це наразі досить рідкісний жанр тюремної драми. Історія про складну і трагічну чоловічу дружбу між щойно переведеним у дорослу колонію Мелом (молодий австралійський актор Вінсент Міллер), одним з найбільш зневажених в’язнів Шепардом (Космо Джарвіс, серіал «Шьоґун») і ще одним ув’язненим Ворреном (Гай Пірс, цьогорічний «оскарівський» номінант за роль в епічній драмі «Бруталіст» Брейді Корбета).

Стрічка добре показала себе на австралійських кінофестивалях, а от чи потрапить вона в український прокат — невідомо, тому Миколайчук OPEN пропонує, можливо, єдиний шанс подивитися цей фільм.

«Мая, дай мені назву» (реж. Мішель Ґондрі)

19.06, 12:00 і 16:00

Ще одна приємність Миколайчук OPEN — це наявність хороших анімаційних стрічок. У новій для фестивалю секції Миколайчук Kids можна буде подивитися роботу французького режисера Мішеля Ґондрі.

Ґондрі досить самобутній режисер. На початку 2000-х він став відомим завдяки сюрреалістичній історії про кохання «Вічне сяйво чисто розуму», яка принесла йому та Чарлі Кауфману сценарний «Оскар». Також у фільмографії Ґондрі є чорна комедія «Зелений шершень» (2011), яка висміювала американське супергеройське кіно.

Нова робота Ґондрі — дуже камерна й мила анімація; режисер створив її, щоб не втрачати зв’язок з донькою, яка живе не з ним. Користуючись набором з ножиць, скотчу, кольорового паперу й картону, Ґондрі екранізовує фантазії та вигадки власної дитини, створюючи цікаву анімацію про пригоди.

«Нескорений» (реж. Олесь Янчук)

19.06, 18:30

Також у фокусі Миколайчук OPEN є українська кіноспадщина. Цьогоріч велика частина ретроспективних показів присвячена українським байопікам — досить рідкісному жанру в національному кінематографі.

«Нескорений» — це байопік про головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, в якого перевтілився актор Григорій Гладій. Фільм концентрується на останньому році життя видатного українського борця за незалежність, який загинув у бою з військами МДБ.

Олесь Янчук — непересічний автор в українському кіно 1990-х років. Його творчість була зосереджена на так званих білих плямах історії України, які існували через цензуру радянської влади. Янчук знімав фільми про Голодомор («Голод 33»), убивство Степана Бандери («Атентат. Осіннє вбивство в Мюнхені») та боротьбу УПА («Залізна сотня»). Фільми Янчука мають певну плакатність і почасти наповнені не зовсім доречним сентименталізмом, однак його роботи однозначно знакові в українському кіно, а фільм «Нескорений» — це головна робота режисера. Цікавий факт про «Нескореного»: у 2001 році його показували на Московському міжнародному кінофестивалі — і, попри спроби зірвати показ і таврування Янчука «фашистським пропагандистом» у російських медіа, публіка добре сприйняла стрічку.