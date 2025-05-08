Педро Паскаль, Гоакін Фенікс, Тільда Свінтон: Миколайчук OPEN оголосив програму “Ґала премʼєри”

Кінофестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN оголосив програму “Ґала премʼєри”, в рамках якої пройдуть українські прем’єри світових хітів. Покази стрічок відбудуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

До програми “Ґала премʼєри” увійшли наступні стрічки:

«Еддінгтон» / Eddington, реж. Арі Астер

Фото: Миколайчук OPEN

Сатиричний трилер з Педро Паскалем («Останні з нас», «Мандалорець»), Гоакіном Феніксом («Джокер», «Усі страхи Бо»), Еммою Стоун («Бідолашні створіння», «Ла-Ла Ленд») і Остіном Батлером («Елвіс», «Дюна: Частина друга») в головних ролях. У режисерському кріслі — Арі Астер, відомий фільмами «Спадковість», «Сонцестояння» та «Усі страхи Бо» від студії А24.

Стрічка розповідає про запекле протистояння між шерифом (Гоакін Фенікс) і мером (Педро Паскаль) невеликого містечка Еддінгтон. Світова прем’єра фільму запланована на Каннському кінофестивалі у травні 2025 року.

Дистрибʼютор в Україні: Adastra Cinema. Старт прокату: 31 липня.

«Пробач, дівчинко» / Sorry, Baby, реж. Єва Віктор

Фото: Миколайчук OPEN

Ще одна стрічка від оскароносної студії А24 — фільм-закриття каннського «Двотижневика режисерів» та гіт «Санденса-2025». Це режисерський дебют Єви Віктор, яка сама ж виконала головну роль у стрічці. Сюжет фільму заснований на особистій історії режисерки і розповідає про молоду жінку Агнес. Вона намагається знайти в собі сили боротися із наслідками травматичної події та «зібрати» себе наново, поки її друзі, колеги та люди навколо продовжують своє безтурботне життя.

У стрічці також знялися Наомі Акі («Мікі 17», «Кліпни двічі»), Лукас Геджес («Леді Берд», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»), Джон Керолл Лінч («Суд над Чікагською сімкою», «Зодіак»)

Дистрибʼютор в Україні: Adastra Cinema. Старт прокату: серпень-вересень 2025

«Кінець» / The End, реж. Джошуа Оппенгаймер

Фото: Миколайчук OPEN

Постапокаліптичний мюзикл від режисера-номінанта на «Оскар» з Тільдою Свінтон («Доктор Стрендж», «Виживуть лише коханці»), яка активно підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Також у фільмі зіграли Джордж МакКей («1917»), Майкл Шеннон («Людина зі сталі», «Ножі наголо») та інші.

За сюжетом, у розкішному підземному бункері, серед картин і вишуканих вин, родина створила свій ізольований світ після глобальної катастрофи. Син, який народився вже під землею, ніколи не бачив справжнього неба, а батьки й вірна прислуга ретельно підтримують ілюзію добробуту. Коли на порозі з'являється таємнича дівчина з іншого світу, їхня крихка гармонія починає руйнуватися.

Дистрибʼютор в Україні: Артхаус Трафік. Старт прокату: осінь 2025

«Кольори всередині» / The Colors Within, реж. Наоко Ямада

Фото: Миколайчук OPEN

«Кольори всередині» — аніме-хіт з програми фестивалю в Ансі, що вважається головною подією у царині анімації. Фільм створила студія Sciene Saru, яка працювала над анімаційними серіалами «Час пригод», «Зоряні війни: Видіння» та «Скотт Пілігрим стає до бою».

Головна героїня аніме — Тоцуко. Вона має здатність бачити «кольори» інших людей. Її однокласниця, Кімі, випромінює найкрасивіший колір з усіх. Спільні репетиції у старій церкві на віддаленому острові об'єднують дівчат, розбудовують їхню дружбу і почуття. Чи відкриють вони свої справжні «кольори»?

Дистрибʼютор в Україні: KyivMusicFilm. Старт прокату: 26 червня

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня у місті Чернівці за підтримки Чернівецької міської ради та Культурно-мистецького центру ім. Івана Миколайчука.