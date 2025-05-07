«Читаємо ложками»: у Луцьку стартує літературно-гастрономічний клуб

9 травня у Луцьку пройде перша зустріч літературно-гастрономічного клубу «Читаємо ложками». Він присвячений книгам про кулінарну спадщину України.

«Читаємо ложками» — спільний проєкт Літературної платформи «Фронтера» та кафе суспільного впливу misto.cafe. Як обіцяють організатори, кожна подія поєднуватиме обговорення літературного твору з дегустацією страв та напоїв, натхненних текстом і відтворених місцевими кухарями.

Першою книгою в межах клубу стане «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину» історика Олексія Сокирка, присвячена секретам староукраїнської кухні середини XVII-XVIII століть. Особливістю видання є доповнення адаптованими старовинними рецептами від кухаря-технолога Василя Дручика, а також словником гастрономічних термінів доби Гетьманщини. Модеруватиме зустріч проєктна менеджерка «Фронтери» Анна Єкименко-Поліщук. Учасникам розкажуть, що насправді їли козаки, селяни й шляхта у XVII–XVIII століттях; як змінювались гастросмаки і що з того залишилось донині; які страви були показником статусу, культури й моди; як можна відтворити ці рецепти сьогодні.

Команда misto.cafe на чолі з шеф-кухарем Сергієм Федулою та шеф-барменом Андрієм Аршуліком презентує авторське трактування трьох рецептів із книги та доповнить їх добіркою напоїв.

Перша зустріч в межах клубу «Читаємо ложками» відбудеться 9 травня о 18:00 у misto.cafe (вул. Богдана Хмельницького, 26). У вартість квитка (800 грн) входить участь у події та дегустація трьох страв із напоями, створених за мотивами книги. Також буде можливість придбати книгу та отримати автограф автора.