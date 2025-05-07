Абсурдність расового верховенства, повстання рабів і досвід травми: визначили лауреатів Пулітцерівської премії 2025 року

На сайті Колумбійського університету США оприлюднили лауреатів Пулітцерівської премії 2025 року.

У номінації “художня література” (Fiction) переміг американський письменник Персіваль Еверетт з книгою "Джеймс" видавництва Doubleday.

“Досконале переосмислення «Гекльберрі Фінна», яке дає Джиму можливість проілюструвати абсурдність расової верховенства та запропонувати новий погляд на пошуки сім'ї та свободи”, ‒ зазначено у пресрелізі.

У номінації “Драма” лауреатом став Бренден Джейкобс-Дженкінс з книгою “Мета”. П'єса розповідає про складну динаміку та спадщину афроамериканської родини вищого середнього класу, патріарх якої був ключовою фігурою в русі за громадянські права, майстерне поєднання драми та комедії, яке досліджує, як різні покоління визначають спадщину.

Лауреатами "пулітцера" на історичну тематику стали одразу дві книги:

“Комбі: Гаррієт Табман, рейд на річку Комбахі та свобода чорношкірих під час Громадянської війни” Едди Л. Філдс-Блек, видавництво Oxford University Press ‒ багатофактурна та викривальна розповідь про повстання рабів, яке за один день привело до свободи 756 поневолених людей, переплітаючи військову стратегію та сімейну історію з переходом від рабства до свободи;

“Корінні народи: Тисячоліття в Північній Америці”, авторства Кетлін Дюваль, видавництва Random House ‒ панорамний портрет корінних американських народів та громад протягом тисячі років, розповідь про їхню витривалість, винахідливість та досягнення перед обличчям конфліктів та позбавлення власності.

Номінація “біографія” ‒ “Кожна жива істота: Велика та смертельна гонка за пізнання всього живого” Джейсон Робертс, видавництво Random House. Це подвійна біографія Карла Ліннея та Жоржа-Луї де Бюффона, сучасників 18 століття, які присвятили своє життя виявленню та опису таємниць природи та продовжують впливати на те, як ми розуміємо світ.

“Мемуари чи автобіографія” ‒ “Годуючи привидів: графічні мемуари”, автор Тесса Халлс, видавництво MCD ‒ “зворушливий твір літературного мистецтва та відкриття, ілюстрації якого оживляють три покоління китайських жінок – авторку, її матір та бабусю, а також досвід травми, що передається з родинних історій”.

“Поезія” ‒ нові та вибрані вірші, Марі Хоу, видавництво W. W. Norton & Company. Збірка складається з багаторічної праці, що досліджує повсякденний сучасний досвід як докази нашої спільної самотності, смертності та святості.