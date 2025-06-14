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Зеленський: Путін точно не хоче закінчувати війну і він обдурить Трампа

«Він готовий до якихось кроків деескалації тільки якщо буде під сильним тиском», - вважає український президент.

Зеленський: Путін точно не хоче закінчувати війну і він обдурить Трампа
інтерв’ю Володимира Зеленського для американського телеканалу Newsmax
Фото: скриншот відео

Російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

«Путін точно не хоче закінчувати війну. Але він повинен показати президенту Трампу позитив, щоби той не хотів вводити санкції, тому що без введення санкцій у нього немає ніякого обмеження. Якщо Трамп введе санкції, у Путіна точно буде обмеження – економічні обмежені можливості. Так, воно не буде працювати в перший місяць, другий, третій, але воно спрацює... І Путін сьогодні показує всім, що він начебто за конструктивний політичний дипломатичний шлях до деекскалації. Це неправда», - сказав українсбкий президент.

Зеленський відзначив, що без допомоги США «дуже складно зупинити Путіна».

«І якщо Америка не буде підключатися до цих перемовин, або ще гірше - буде обмежувати допомогу Україні, то в України буде достатньо слабка позиція в дипломатії з «рускими», - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія нині вкладає величезні кошти у свою військову машину і налаштувала населення на те, щоб у війні іти до кінця. Тому протистояння «не можна просто так зупинити».

«Все так розігнано у Путіна, що він або через паузу прийде знов, або об’єкт буде змінено. А ми не бажаємо нікому війни», - сказав український президент.

«Я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну і вкінці-кінців він обдурить Трампа. Ви побачите це... Він така людина. І він готовий до якихось кроків деескалації тільки якщо буде під сильним тиском», - наголосив Зеленський.

  • Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував Росії ввести санкції, якщо вона не погодиться сісти за стіл переговорів. Однак наразі пакет заходів не вводять, а адміністрація Трампа звернулася до сенатора-республіканця Ліндсі Грема з проханням пом’якшити положення санкційного законопроєкту.
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