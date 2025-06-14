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Стармер заявив, що Британія переміщує винищувачі на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки

Підготовка до розгортання почалася в п’ятницю вранці.

Стармер заявив, що Британія переміщує винищувачі на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Британія перекидає додаткові військові сили, зокрема винищувачі, на Близький Схід, щоб забезпечити підтримку в регіоні. 

Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер журналістам у суботу під час поїздки на саміт «Групи семи» в Канаді, передає Reuters.

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“Ми переміщуємо сили в регіон, включно з винищувачами, для надання підтримки в надзвичайних ситуаціях”, – заявив Стармер.

Британія вже має винищувачі на Близькому Сході в рамках операції з протидії загрозам в Іраку та Сирії.

За словами речника прем’єра, підготовка до розгортання почалася в п’ятницю вранці, коли стало зрозуміло, що ситуація в регіоні погіршується.

Також були перекинуті додаткові літаки-заправники з британських баз, і найближчим часом буде направлено ще більше винищувачів, додав він.
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