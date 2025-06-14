Стармер заявив, що Британія переміщує винищувачі на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки

Британія перекидає додаткові військові сили, зокрема винищувачі, на Близький Схід, щоб забезпечити підтримку в регіоні.
Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер журналістам у суботу під час поїздки на саміт «Групи семи» в Канаді, передає Reuters.
“Ми переміщуємо сили в регіон, включно з винищувачами, для надання підтримки в надзвичайних ситуаціях”, – заявив Стармер.
Британія вже має винищувачі на Близькому Сході в рамках операції з протидії загрозам в Іраку та Сирії.
За словами речника прем’єра, підготовка до розгортання почалася в п’ятницю вранці, коли стало зрозуміло, що ситуація в регіоні погіршується.
Також були перекинуті додаткові літаки-заправники з британських баз, і найближчим часом буде направлено ще більше винищувачів, додав він.