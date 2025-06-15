Армія оборони Ізраїлю закликала іранців залишити райони біля військової інфраструктури

Армія оборони Ізраїлю закликала мешканців Ірну залишити райони навколо військових об'єктів.

Відповідне повідомлення ЦАХАЛ оприлюднив у мережі Х перською мовою.

“Усі особи, які перебувають на військових заводах з виробництва зброї або біля них та в їх допоміжних установах, повинні негайно покинути ці райони та не повертатися до подальшого повідомлення. Ваша присутність поруч із цією інфраструктурою наражає ваше життя на ризик”, — йдеться в повідомленні.

"Це послання, яке ми поширюємо серед громадян Ірану. Хоча Іран вирішує завдати удару без попередження, ми вирішуємо попередити невинний народ, навіть якщо це означає відмову від елементу несподіванки. Ми попереджаємо їх, перською мовою", — пояснили в Армії Ізраїлю.