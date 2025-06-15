Bloomberg: МАГАТЕ повідомляє про критичні пошкодження ключового іранського ядерного об'єкта

«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСвіт

Bloomberg: МАГАТЕ повідомляє про критичні пошкодження ключового іранського ядерного об'єкта

Численні ізраїльські удари по іранському заводу з переробки урану в Ісфахані, за 400 кілометрів на південь від Тегерана, призвели до серйозних збитків.

Bloomberg: МАГАТЕ повідомляє про критичні пошкодження ключового іранського ядерного об'єкта
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Ізраїльські авіаудари завдали критичної шкоди ключовому іранському ядерному об'єкту під час авіаударів вихідними.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані МАГАТЕ ‒ Міжнародного агентства з атомної енергії.

Видання зазначає, що це, ймовірно, відкинуло цикл уранового палива Ісламської Республіки на місяці.

В Агентстві повідомили, що численні ізраїльські удари по іранському заводу з переробки урану в Ісфахані, за 400 кілометрів на південь від Тегерана, призвели до серйозних збитків.

“Успішне знищення Ісфахана мало б велике значення, оскільки це єдине місце для перетворення урану на сировину, що використовується центрифугами, які, у свою чергу, розділяють ізотопи урану, необхідні для ядерної енергії або бомб”, ‒ зазначає Bloomberg.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Супутниковий знімок збагачувального об'єкта в Ісфахані після авіаударів Ізраїлю по Ірану, 14 червня
Фото: EPA/UPG
Супутниковий знімок збагачувального об'єкта в Ісфахані після авіаударів Ізраїлю по Ірану, 14 червня

  • У п'ятницю пізно ввечері МАГАТЕ повідомило, що Ізраїлю поки що не вдалося пошкодити іранський збагачувальний комплекс Фордоу, який розташований приблизно на 500 метрів у глибині гори. Аналогічно, зусилля щодо знищення основного збагачувального об'єкта Ірану в Натанзі обмежуються наземними спорудами, без виявлення порушень у добре укріплених підземних збагачувальних цехах.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies