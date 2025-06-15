Bloomberg: МАГАТЕ повідомляє про критичні пошкодження ключового іранського ядерного об'єкта

Ізраїльські авіаудари завдали критичної шкоди ключовому іранському ядерному об'єкту під час авіаударів вихідними.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані МАГАТЕ ‒ Міжнародного агентства з атомної енергії.
Видання зазначає, що це, ймовірно, відкинуло цикл уранового палива Ісламської Республіки на місяці.
В Агентстві повідомили, що численні ізраїльські удари по іранському заводу з переробки урану в Ісфахані, за 400 кілометрів на південь від Тегерана, призвели до серйозних збитків.
“Успішне знищення Ісфахана мало б велике значення, оскільки це єдине місце для перетворення урану на сировину, що використовується центрифугами, які, у свою чергу, розділяють ізотопи урану, необхідні для ядерної енергії або бомб”, ‒ зазначає Bloomberg.
- У п'ятницю пізно ввечері МАГАТЕ повідомило, що Ізраїлю поки що не вдалося пошкодити іранський збагачувальний комплекс Фордоу, який розташований приблизно на 500 метрів у глибині гори. Аналогічно, зусилля щодо знищення основного збагачувального об'єкта Ірану в Натанзі обмежуються наземними спорудами, без виявлення порушень у добре укріплених підземних збагачувальних цехах.