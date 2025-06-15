Bloomberg: МАГАТЕ повідомляє про критичні пошкодження ключового іранського ядерного об'єкта

Численні ізраїльські удари по іранському заводу з переробки урану в Ісфахані, за 400 кілометрів на південь від Тегерана, призвели до серйозних збитків.

Ізраїльські авіаудари завдали критичної шкоди ключовому іранському ядерному об'єкту під час авіаударів вихідними.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані МАГАТЕ ‒ Міжнародного агентства з атомної енергії.

Видання зазначає, що це, ймовірно, відкинуло цикл уранового палива Ісламської Республіки на місяці.

В Агентстві повідомили, що численні ізраїльські удари по іранському заводу з переробки урану в Ісфахані, за 400 кілометрів на південь від Тегерана, призвели до серйозних збитків.

“Успішне знищення Ісфахана мало б велике значення, оскільки це єдине місце для перетворення урану на сировину, що використовується центрифугами, які, у свою чергу, розділяють ізотопи урану, необхідні для ядерної енергії або бомб”, ‒ зазначає Bloomberg.

Фото: EPA/UPG Супутниковий знімок збагачувального об'єкта в Ісфахані після авіаударів Ізраїлю по Ірану, 14 червня