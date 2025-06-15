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Bloomberg: Китай не погодив експорт рідкісноземельних металів до США

США планують продовжити тарифи на товари та сировину з Китаю після 10 серпня. 

Bloomberg: Китай не погодив експорт рідкісноземельних металів до США
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 09 ноября 2017.
Фото: EPA/UPG

Торгівельна угода, яку погодили США та Китай 10 червня, не враховує експорт рідкісноземельних металів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай не зобов'язався надавати експортний дозвіл на певні рідкісноземельні метали, необхідні американським військовим постачальникам у винищувачах та ракетних системах.

США планують продовжити тарифи на товари та сировину з Китаю після 10 серпня. Цю дату погодили на переговорах у Женеві. Мито може збільшити і Китай теж. Уряди обох країн розглядають такі можливі тарифи: США можуть підвищити їх до 145%, Китай — до 125%.
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