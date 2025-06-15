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Троє цивільних жінок постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська

Росіяни обстріляли місто з РСЗВ.

Троє цивільних жінок постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська
наслідки атаки РФ на Харківщину (архівне фото)

Троє жінок постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. 

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні. 

Розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу).

Як повідомлялося, вранці росіяни вдарили по Куп'янську на Харківщині некерованими ракетами. Ворог застосував 4 некеровані авіаційні ракети. В результаті було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. .
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