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У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вже вдалося повернути 1359 дітей

Повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки

У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вже вдалося повернути 1359 дітей
Фото: Офіс президента

У межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вже вдалося повернути додому 1359 українських дітей, депортованих Росією.

Про це операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна повідомила на дискусії The Fight to Return Ukraine’s Stolen Children, яка відбулася під час безпекового форуму GLOBSEC 2025 у Празі, передає пресслужба ОП.

Вона наголосила, що повернення депортованих дітей є не лише гуманітарним питанням, а й елементом глобальної безпеки.

"Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права – це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах", – зазначила Зарівна. 

2 червня  Україна передала Росії список з 400 дітей, яких та має повернути. 
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