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Уночі росіяни атакували Суми

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Уночі росіяни атакували Суми
Наслідки російської атаки
Фото: Сумська міська рада

У ніч на 16 червня ворог атакував Суми та Сумську громаду. Пошкоджені будинки, але люди не постраждали.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. 

"Сьогодні вночі місто Суми знову зазнало ворожої атаки. Зафіксовано два влучання в місті – вибито вікна в будинках", – написав він у телеграмі.

Також було влучання в одному зі старостинських округів Сумської громади. Там пошкоджено чотири приватні будинки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

  • У ОВА наголосили, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Там стверджують, що підстав для евакуації з міста Суми наразі немає.
  • Ворог б'є по Сумах засобами повітряного ураження. 
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