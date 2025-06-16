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Сирський: з початку року ЗСУ знищили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів

Тисячі тонн знищених ворожих боєприпасів, амуніції та пального.

Сирський: з початку року ЗСУ знищили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів
Фото: НГУ

Сили оборони продовжують знищувати логістику російської армії на фронті. Від початку року ЗСУ уразили близько 20 тисяч одиниць ворожої техніки. 

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Лише з початку року наші воїни вразили майже 20 тисяч   одиниць автомобільної техніки окупантів. (19 421)ю Це - тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, так і не діставшись до ворога", — ідеться у повідомленні.

Головком подякував захисникам і захисницям за професійну, точну й результативну бойову роботу.
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