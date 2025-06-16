Сили оборони продовжують знищувати логістику російської армії на фронті. Від початку року ЗСУ уразили близько 20 тисяч одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Лише з початку року наші воїни вразили майже 20 тисяч одиниць автомобільної техніки окупантів. (19 421)ю Це - тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, так і не діставшись до ворога", — ідеться у повідомленні.

Головком подякував захисникам і захисницям за професійну, точну й результативну бойову роботу.