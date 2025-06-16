Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Гуляйполі на Запоріжжі

Люди не постраждали.

Ворожа армія вкотре атакувала прифронтове Гуляйполе у Запорізькій області. Унаслідок удару зруйнована багатоповерхівка.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни намагаються важким озброєнням знищити прифронтові села та міста. Черговий обстріл зруйнував багатоповерхівку у Гуляйполі", — каже Федоров.

На щастя, люди не постраждали.