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"Білі янголи" евакуювали мешканку Сумщини разом із домашніми тваринами

67-річна жителька Хотінської громади залишалася під обстрілами.

"Білі янголи" евакуювали мешканку Сумщини разом із домашніми тваринами
Фото: Національна поліція Сумщини

Екіпаж "Білих янголів" евакуював місцеву мешканку прифронтової Сумщини разом із домашніми тваринами. 

Про це повідомляє Національна поліція Сумщини.

"Поліцейські знову прийшли на допомогу мирним жителям, які опинилися під постійною загрозою обстрілів. Цього разу до правоохоронців звернулась донька 67-річної жительки Хотінської громади: жінка благала врятувати свою матір, яка залишалася вдома під ворожим вогнем, не наважуючись залишити власне господарство", — ідеться у повідомленні.

Ризикуючи життям, екіпаж спеціального поліцейського підрозділу вирушив на прикордоння. Жінку вдалося евакуювати з небезпечної зони разом із її двома козами. "Для неї це не просто тварини — це частина її життя та джерело турботи. Поліцейські підтримали жінку в дорозі, допомогли з тваринами та доставили всіх у безпечне місце".
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