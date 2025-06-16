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ДБР повідомило про підозру правоохоронцю зі спільником, які допомагали готувати вбивство лікаря в Києві

У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм померла жінка. Попри серйозні травми її друзі вважали, що у смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

ДБР повідомило про підозру правоохоронцю зі спільником, які допомагали готувати вбивство лікаря в Києві
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику - мешканцю Києва. Вони продали інформацію з закритих баз даних щодо колишнього першого заступника Міністра охорони здоров’я, яку використали під час підготовки його вбивства.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми її друзі вважали, що у смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

Через своєчасні дії правоохоронців їх вдалося зупинити на етапі підготовки вбивства.

Зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних.

Правоохоронцю та цивільному громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Розслідування триває. 

  • 20 січня 2025 року СБУ повідомила, що запобігла вбивству першого заступника міністра охорони здоров’я – затримано двох жителів Київської області. Правоохоронці тоді не назвали ім'я ймовірної жертви, але, найімовірніше, йдеться про Сергія Дуброва, який обіймав посаду першого заступника голови МОЗ.
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