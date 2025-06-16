У США затримали підозрюваного в убивстві членкині Палати представників Міннесоти та її чоловіка

Підозрюваного затримали біля будинку, де він жив з дружиною і дітьми.

У США затримали 57-річного підозрюваного у вбивстві членкині Палати представників Міннесоти від Демократичної партії Мелісси Хортман та її чоловіка.

Як пишуть Reuters та The New York Times, після дводенних пошуків арештували Венса Боелтера.

Боелтера підозрюють у тому, що він нібито застрелив Меліссу Хортман та її чоловіка Марка в їхньому будинку. Влада заявила, що Боелтер також поранив іншого законодавця-демократа, сенатора штату Джона Гоффмана, та його дружину Іветт.

За словами губернатора штату Тіма Волза, Гофман, якого поранили дев'ятьма кулями, одужує.

Згідно із заявою правоохоронців округу Хеннепін, Боелтер видавав себе за поліцейського, був одягнений в офіцерську форму та керував позашляховиком Ford з фарами поліцейського типу.

Підозрюваного затримали біля будинку, де він жив з дружиною і дітьми, за межами міста Грін-Айл у Міннесоті. Це приблизно за годину їзди від місця, де сталося вбивство чиновників. Боелтер був озброєний, але здався без пострілів. У пошуках підозрюваного брали участь 20 команд спецпризначенців.

Коли поліція обшукала його позашляховик, то знайшли три автомати АК-47, 9-мм пістолет та список інших державних службовців з їхніми адресами.

Боелтеру пред'явили звинувачення у двох випадках умисного вбивства другого ступеня та двох випадках замаху на вбивство другого ступеня. Три з цих звинувачень караються позбавленням волі на строк до 40 років.