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BBC: тему України на саміті G7 у Канаді обговорюватимуть у вівторок

За даними медіа, Зеленський і лідери Євросоюзу закликатимуть до санкцій проти агресора. 

BBC: тему України на саміті G7 у Канаді обговорюватимуть у вівторок
Саміт G7, Канада
Фото: скриншот

Сьогодні в канадській Альберті, в місті Кананаскіс, відбудеться зустріч лідерів країн Group of 7. На сайті, присвяченому саміту, повідомили, що лідери країн обговорюватимуть "значні глобальні виклики". Саміт організовано в Канаді, оскільки саме ця країна цьогоріч там головує. Він проходитиме до 17 червня. 

До G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія та Сполучені Штати. На запрошення сторони-господарки саміту запросили лідерів Євросоюзу та низки країн, що не входять до об'єднання.

Зокрема, президента Володимира Зеленського, що означає можливу зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. 

"Під час свого головування у Великій сімці Канада продемонструвала світове лідерство, розробляючи інноваційні ініціативи для вирішення проблем глобальної безпеки та економічних криз, проблем охорони здоров’я та проблем розвитку. Це також надихнуло прогрес у таких амбітних пріоритетах, як демократія, кібербезпека, океани та освіта жінок і дівчат у кризових ситуаціях", – повідомили на сайті саміту в Канаді. 

Головні теми саміту

Саміт проходить на тлі взаємних обстрілів Ізраїлю та Ірану, намагань досягнути припинення вогню в Україні та ризику торговельної війни, спричиненого тарифами Дональда Трампа. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер, вирушаючи до Канади, сказав журналістам, що очікує на "інтенсивні дискусії" з усіх трьох питань. 

BBC пише, що пріоритети Канади зосереджені на розбудові міцнішої економіки та зміцненні миру та безпеки, включно з використанням можливостей штучного інтелекту та зміцненням важливих ланцюгів постачання корисних копалин. До порядку денного включили і кліматичні зміни, хоча нових широких зобов'язань з цього приводу на саміті не очікують. 

Обговорення війни в Україні заплановане на вівторок. Український президент закликатиме до нових санкцій проти Росії, яка не планує закінчувати війну. На посиленні санкцій, зокрема проти російської нафти, збираються наполягати і європейські лідери. 
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