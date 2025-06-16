Внаслідок нічної атаки Росії на Київ – двоє поранених, є пошкодження у кількох районах (оновлено)

Унаслідок нічної атаки Росії по Києву тяжких поранень зазнали двоє людей. Хлопець 2004 року народження госпіталізований, і медики намагаються його врятувати. За інформацією міського голови, друга потерпіла після удару була госпіталізована, але зараз – на амбулаторному лікуванні.

Пошкодження зафіксовані у двох районах лівого берега столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Один дрон упав посеред приватного сектору на Русанівських садах. Там – вирва, значних пошкоджень і жертв вдалося уникнути. У цьому ж Дніпровському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження на декількох локаціях.

Також внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.