Нетаньягу: ​Іран мусить зупинити ядерну програму, якщо хоче припинення атак

"Атаки завершаться, "коли ми усунемо ці можливості, і ми це зробимо".

Ізраїль готовий припинити свою воєнну кампанію проти Ірану, якщо той прийме вимоги США про ліквідацію своєї ядерної програми.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.

"Питання в тому, щоб зупинити те, що загрожує нашому виживанню. І ми прагнемо це зупинити. Тепер, якщо вони (Іран – ред.) готові прийняти умови президента Дональда Трампа, це інша річ", – сказав прем'єр.

Інакше, за його словами, атаки на Іран завершаться, "коли ми усунемо ці можливості, і ми це зробимо".

Нетаньягу запевнив, що зміна влади в Тегерані не є метою Ізраїлю, але "це, безумовно, може бути результатом, оскільки іранський режим дуже слабкий".

Він додав, що Ізраїль поділився зі США розвідданими про те, що Іран створює ядерну зброю.

"Було абсолютно ясно, що вони працюють над секретним планом з перетворення урану на зброю. Вони рухалися дуже швидко. Вони могли б створити тестовий боєприпас, можливо, перший боєприпас за кілька місяців, та точно - менше ніж за рік. Це була інформація, якою ми поділилися зі Сполученими Штатами. Ізраїль і США "повністю координують свої дії", - додав глава уряду.

На запитання, чи має Ізраїль можливість знищити іранські об'єкти, розташовані глибоко під землею, Нетаньягу відповів, що не хоче вдаватися "в конкретні оперативні плани".