Макрон приїхав до Гренландії, щоб підтвердити солідарність Європи з островом

Президент Франції раніше заявив, що його візит має на меті запобігти будь-якому “зловживанню” на території, посилаючись на погрози президента США Дональда Трампа.

Президент Франції Еммануель Макрон відвідує сьогодні Гренландію, щоб продемонструвати солідарність Парижа та Європейського Союзу з арктичним островом після погроз президента США Дональда Трампа захопити його.

Про це повідомляє Reuters.

На запитання щодо цих погроз після прибуття до Гренландії Макрон відповів: “Я не думаю, що це те, що роблять союзники... важливо, щоб Данія та європейці взяли на себе зобов'язання щодо цієї території, яка має дуже високі стратегічні ставки та чию територіальну цілісність необхідно поважати”.

“Франція підтримувала нас з моменту появи перших заяв про захоплення нашої землі. Ця підтримка є одночасно необхідною та приємною”, – написав прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у Facebook за кілька днів до візиту Макрона.

“Я не хвилююся, що він (Трамп) розлютиться. Це слід розглядати як наше бажання створити більше можливостей для розвитку Гренландії”, – сказав Нільсен датській телекомпанії DR у неділю, коли його запитали, чи вважає він, що візит Макрона засмутить президента США.

На запитання, чи виступить Макрон з чітким посланням до Сполучених Штатів під час свого візиту, радник президента Франції відповів журналістам: “Ця поїздка – це сигнал сама по собі”, не згадавши Трампа.

Гренландія є самоврядною частиною Данії з правом оголосити незалежність. Уряди Гренландії і Данії стверджують, що вона не продається, і лише гренландці можуть визначати своє майбутнє.

Трамп заявив, що хоче, щоб Сполучені Штати захопили багатий на корисні копалини, стратегічно розташований арктичний острів, і не виключає застосування сили. Його віцепрезидент Джей Ді Венс відвідав там військову базу США в березні.

Макрона, першого іноземного лідера, який відвідав Гренландію після явних погроз Трампа “отримати” острів, запросили прем'єр-міністри Гренландії та Данії. Він заявив, що його візит має на меті запобігти будь-якому “зловживанню” на території.