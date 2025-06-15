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Саркозі позбавили ордена Почесного легіону – найвищої відзнаки Франції

Апеляційний суд минулого року підтримав вирок політику за незаконні спроби отримати прихильність від судді та зобов'язав його носити електронний браслет замість відбування однорічного ув'язнення.

Саркозі позбавили ордена Почесного легіону – найвищої відзнаки Франції
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі після засудження за корупцію позбавили ордена Почесного легіону – найвищої відзнаки країни.

Про це повідомляє France24 з посиланням на указ, опублікований у неділю.

Правий колишній президент правив Францією з 2007 по 2012 рік і має проблеми з законом з моменту, як залишив посаду після нищівної поразки на президентських виборах.

Апеляційний суд минулого року підтримав його вирок за незаконні спроби отримати прихильність від судді та зобов'язав його носити електронний браслет замість відбування однорічного ув'язнення.

Рішення про скасування його нагороди було очікуваним, згідно з правилами ордена, незважаючи на те, що нинішній президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він проти цього кроку.

Саркозі став другим колишнім главою держави, позбавленим нагороди, після нацистського колаборанта Філіпа Петена, якого було засуджено у серпні 1945 року за державну зраду та змову з ворогом.

Політик використовує свій останній правовий шлях ‒ апеляцію до Європейського суду з прав людини ‒ щоб захистити себе від обвинувального вироку.

Наразі він перебуває під слідством у окремій справі за обвинуваченням у прийнятті незаконного фінансування виборчої кампанії в рамках можливого пакту з покійним лівійським диктатором Муаммаром Каддафі. Суд має винести вердикт у вересні, і прокурори попросять семирічний тюремний термін для Саркозі, який заперечує обвинувачення.

Незважаючи на свої юридичні проблеми, Саркозі залишається впливовою фігурою на правому фланзі французької політики та, як відомо, регулярно зустрічається з Макроном.
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