У ЦАХАЛі заявили про найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції

Ізраїль завдав найбільшого далекобійного удару по Ірану з початку операції, йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.
Повітряні сили Ізраїлю вдарили по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на сході Ірану.
Ціль була розташована приблизно за 2300 кілометрів від Ізраїлю.
“ВПС Ізраїлю діють з метою встановлення переваги у повітрі над іранським повітряним простором”, ‒ йдеться у пресрелізі.
- Ізраїль розпочав авіаудари по території Ірану 13 червня, атакуючи ядерні, військові та енергетичні об’єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників.
- За останніми даними, внаслідок ізраїльських атак в Ірані загинули близько 140 людей, включно з військовими високопосадовцями. В Ізраїлі внаслідок іранських ударів, за даними МОЗ, загинули 15 людей.
- Bloomberg з посиланням на дані МАГАТЕ повідомив, що ізраїльські авіаудари завдали критичної шкоди ключовому іранському ядерному об'єкту під час авіаударів вихідними. Йдеться про завод з переробки урану в Ісфахані, за 400 кілометрів на південь від Тегерана.