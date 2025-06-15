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У ЦАХАЛі заявили про найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції

Ізраїль поцілив по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на відстані приблизно 2300 кілометрів.

У ЦАХАЛі заявили про найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції
Фото: EPA/UPG

Ізраїль завдав найбільшого далекобійного удару по Ірану з початку операції, йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Повітряні сили Ізраїлю вдарили по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на сході Ірану.

Ціль була розташована приблизно за 2300 кілометрів від Ізраїлю.

“ВПС Ізраїлю діють з метою встановлення переваги у повітрі над іранським повітряним простором”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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  • Ізраїль розпочав авіаудари по території Ірану 13 червня, атакуючи ядерні, військові та енергетичні об’єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників. 
  • За останніми даними, внаслідок ізраїльських атак в Ірані загинули близько 140 людей, включно з військовими високопосадовцями. В Ізраїлі внаслідок іранських ударів, за даними МОЗ, загинули 15 людей.
  • Bloomberg з посиланням на дані МАГАТЕ повідомив, що ізраїльські авіаудари завдали критичної шкоди ключовому іранському ядерному об'єкту під час авіаударів вихідними. Йдеться про завод з переробки урану в Ісфахані, за 400 кілометрів на південь від Тегерана.
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