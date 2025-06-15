У ЦАХАЛі заявили про найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції

Ізраїль поцілив по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на відстані приблизно 2300 кілометрів.

Ізраїль завдав найбільшого далекобійного удару по Ірану з початку операції, йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Повітряні сили Ізраїлю вдарили по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на сході Ірану.

Ціль була розташована приблизно за 2300 кілометрів від Ізраїлю.

“ВПС Ізраїлю діють з метою встановлення переваги у повітрі над іранським повітряним простором”, ‒ йдеться у пресрелізі.