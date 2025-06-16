В Індії обвалився туристичний міст, загинули двоє людей і понад 30 отримали поранення

Щонайменше двоє людей загинули та ще 32 отримали поранення внаслідок обвалу залізного мосту через річку у популярному туристичному місці в західному індійському штаті Махараштра.

Про це пише Bloomberg з посиланням на місцеву владу.

Щонайменше шістьох людей госпіталізували у критичному стані, написав головний міністр Девендра Фаднавіс на платформі X.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на мосту, коли він обвалився, перебували десятки туристів, внаслідок чого багато хто впав у річку. Фаднавіс повідомив, що шістьох людей врятували, і що триває інтенсивна пошукова операція, оскільки деяких людей змило водою.

Інцидент стався в районі Кундамала в окрузі Пуне, де протягом останніх кількох днів йшли сильні дощі, повідомляє Press Trust of India. На момент обвалу мосту в районі не було дощу. Інфраструктура Індії вже давно потерпає від проблем безпеки, що іноді призводить до серйозних катастроф на її автомагістралях та мостах.

У 2022 році столітній підвісний тросовий міст обвалився в річку в західному штаті Гуджарат, внаслідок чого сотні людей упали у воду, а загинули щонайменше 132 людини. Цей інцидент став одним з найгірших аварій у країні за останнє десятиліття.