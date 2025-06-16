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Сили оборони: активність бойових дій на фронті свідчить про пожвавлення "літнього наступу" ворога

Ворог діє малими піхотними групами та застосовує КАБи.

Сили оборони: активність бойових дій на фронті свідчить про пожвавлення "літнього наступу" ворога
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Ворог активізував наступальні дії на семи основних напрямках фронту, що свідчить про пожвавлення наступу російської армії, який анонсувався раніше.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Ворог дуже активний. Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак — на Покровському напрямку, 32 — на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 — Лиманський, 11 — Куп'янський, 7 — Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 — Торецький, 10 — Краматорський. Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося", — зазначив Трегубов.

Щодо ситуації біля адмінмежі Дніпропетровської області, то, за словами речника, наразі йдеться про активність тільки по двох напрямках – Покровському та Новопавлівському.

На Покровському напрямку у противника зосереджено кілька загальновійськових армій, уся номенклатура техніки. При цьому їм не вдається захопити Покровськ.

"Їхня остання кампанія, яка велася безпосередньо в напрямку міста Покровськ, цього року була безуспішна і з великими втратами для них. Зараз вони змістили акцент, зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною Покровського напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області, частина намагається йти навпаки у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там робити якісь просування. Імовірно, від Костянтинівки, але знов-таки тут докладаються всі зусилля для того, щоб їх там зупинити та відкинути далі", — розповів Трегубов.

На фронті ворог продовжує активно використовувати малі піхотні групи, легку техніку та має можливість інфільтруватися й проникати в українські порядки непоміченими, використовуючи лісопосадки.

Під час обстрілів росіяни застосовують КАБи, однак їх ефективність для ворога невисока.

  • Ситуація на фронті: через активізацію ворога на прикордонні Сумщини Генштаб відтепер повідомлятиме про ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку. Протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.
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