Сили оборони: активність бойових дій на фронті свідчить про пожвавлення "літнього наступу" ворога

Ворог активізував наступальні дії на семи основних напрямках фронту, що свідчить про пожвавлення наступу російської армії, який анонсувався раніше.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Ворог дуже активний. Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак — на Покровському напрямку, 32 — на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 — Лиманський, 11 — Куп'янський, 7 — Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 — Торецький, 10 — Краматорський. Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося", — зазначив Трегубов.

Щодо ситуації біля адмінмежі Дніпропетровської області, то, за словами речника, наразі йдеться про активність тільки по двох напрямках – Покровському та Новопавлівському.

На Покровському напрямку у противника зосереджено кілька загальновійськових армій, уся номенклатура техніки. При цьому їм не вдається захопити Покровськ.

"Їхня остання кампанія, яка велася безпосередньо в напрямку міста Покровськ, цього року була безуспішна і з великими втратами для них. Зараз вони змістили акцент, зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною Покровського напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області, частина намагається йти навпаки у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там робити якісь просування. Імовірно, від Костянтинівки, але знов-таки тут докладаються всі зусилля для того, щоб їх там зупинити та відкинути далі", — розповів Трегубов.

На фронті ворог продовжує активно використовувати малі піхотні групи, легку техніку та має можливість інфільтруватися й проникати в українські порядки непоміченими, використовуючи лісопосадки.

Під час обстрілів росіяни застосовують КАБи, однак їх ефективність для ворога невисока.