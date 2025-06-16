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Генштаб інформуватиме про перебіг бойових дій на ще одному напрямку

Через активізацію ворога на прикордонні Сумщини повідомлятимуть про ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку. 

Генштаб інформуватиме про перебіг бойових дій на ще одному напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Через активізацію ворога на прикордонні Сумщини Генштаб відтепер повідомлятиме про ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку. 

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ. 

"У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", – йдеться у повідомленні. 

Окрім того, Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.

У Генштабі нагадали, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках штабу тричі на добу – станом на 08.00, 16.00 та 22.00.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.
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