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На Волині затримали двох переправників, які напали на правоохоронців

Спільники чинили опір під час арешту. 

На Волині затримали двох переправників, які напали на правоохоронців
Один із затриманих
Фото: ДПСУ

У Ковельському районі Волинської області затримали двох волинян, які за грошову винагороду організували незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Спільники чинили опір під час арешту. 

Про це повідомили у ДПСУ. 

Організатором схеми виявився 29-річний уродженець Ратнівщини, а його спільником – 35-річний краянин. Зловмисники хотіли доправляти "клієнтів" за кордон поза встановленими пунктами пропуску в межах області. До протиправної діяльності планували залучити співробітника прикордонного відомства.

Але під час переправлення однієї особи через держрубіж та передачі військовослужбовцю першої частини грошей, – 1 500 доларів США, правоохоронці затримали зловмисників.

Під час затримання обидвоє спільників чинили активний опір правоохоронцям. Організатор намагався втекти, вчинивши наїзд автомобілем на оперативника, а співорганізатор застосував фізичну силу до іншого співробітника.

Затримані прикордонниками люди
Фото: ДПСУ
Затримані прикордонниками люди

Волинян затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України, ч. 2 ст. 345 КК України та ч.3 ст. 369 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді 60 діб домашнього арешту.
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