Над Черкащиною збили 18 дронів РФ, уламками зачепило газову трубу

У Черкаській обалсті через падіння уламків збитих російських дронів пошкоджена газова труба низького тиску та будинки. Над областю збили 18 ворожих безпілотників.

"До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА", – написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір'ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували.

За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.

Минулось без травмованих.

Фото: Черкаська ОВА наслідки російської атаки