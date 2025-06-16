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Над Черкащиною збили 18 дронів РФ, уламками зачепило газову трубу

Також пошкоджені будинки. 

Над Черкащиною збили 18 дронів РФ, уламками зачепило газову трубу
наслідки російської атаки
Фото: Черкаська ОВА

У Черкаській обалсті через падіння уламків збитих російських дронів пошкоджена газова труба низького тиску та будинки. Над областю збили 18 ворожих безпілотників. 

"До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА", – написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець. 

У Черкаському районі уламками дрона зачепило газову трубу низького тиску. Через це на подвір'ї виникла пожежа. Її оперативно ліквідували. 

За попередніми даними, пошкоджено чотири будинки і поруйновано дерев'яний гараж. Також село частково знеструмлене. Відновлювальні роботи тривають.

Минулось без травмованих. 

наслідки російської атаки
Фото: Черкаська ОВА
наслідки російської атаки

  • Уночі Росія запустила 138 дронів.125 із них знешкодили, але влучання є в 10 локаціях. Основним напрямком удару була Донецька область.
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