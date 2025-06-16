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​Затримали продавчиню і комунальницю, підозрюваних у наведенні ворожих ударів на Донеччину

Обидві жінки – місцеві жительки.

​Затримали продавчиню і комунальницю, підозрюваних у наведенні ворожих ударів на Донеччину
Затримана корегувальниця
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві фігурантки – місцеві жительки, яких підозрюють у підготовці координатів для ракетно-бомбових ударів агресора по регіону.

Як інформує СБУ, у Слов’янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину, яка потрапила у поле зору окупантів через проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Щоб зібрати розвіддані, зловмисниця обходила місцевість, а також розпитувала потрібну інформацію у відвідувачів торговельного закладу.

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Ще одна інформаторка – 45-річна працівниця комунального підприємства у селищі Красноторка Краматорського району. Жінка дистанційно співпрацювала зі "зв’язковим" ворожої спецслужби. Ним виявився давній знайомий фігурантки з тимчасово захопленої частини Донеччини, який планував передавати розвідінформацію до російського ГРУ.

За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисниць за місцями проживання. Під час обшуків у інформаторок вилучено телефони із доказами роботи на ворога.

Затримана корегувальниця
Фото: СБУ
Затримана корегувальниця

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років тюрми.

  • На Донеччині до 15 років тюрми засудили коригувальника російських ракет.
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