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На Донеччині до 15 років тюрми засудили коригувальника російських ракет

Зрадник наводив російські ракети на укріпрайони, логістичні центри та вогневі позиції Сил оборони на Краматорському напрямку.

На Донеччині до 15 років тюрми засудили коригувальника російських ракет
Фото: СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який коригував ракетні удари РФ по Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник наводив російську зброю на укріпрайони, логістичні центри та вогневі позиції Сил оборони на Краматорському напрямку.

Окремим завданням агента було виявлення і передача координат радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, щоб окупантам  було простіше завдавати удари "в обхід" української ППО.

Також він "зливав" російській спецслужбі маршрути руху бронетехніки Сил оборони у напрямку передової.

Співробітники СБУ викрили розвідактивність ворожого поплічника і затримали його у жовтні 2024 року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Засудженим є 43-річний безробітній із селища Мирне у Краматорському районі, якого російська спецслужба завербувала восени 2024 року. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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