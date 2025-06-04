СБУ заочно повідомила про підозру російським суддям, які винесли тюремні вироки полоненим бійцям «Азова»

Минулого року двоє суддів Костянтин Простов та Сергій Образцов незаконно призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру двом суддям Південного окружного військового суду РФ Костянтину Простову та Сергію Образцову.

За матеріалами справи, у травні та листопаді 2024 року вони незаконно призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Обидва українських воїни входили до 12-ї бригади спецпризначення «Азов» і брали участь в обороні Маріуполя з перших днів повномасштабної війни.

Щоб відправити українських воїнів до російських в’язниць, Образцов та Простов влаштували показове «судилище» за надуманими обвинуваченнями.

Таким чином фігуранти порушили норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту.

У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Простову та Образцову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Оскільки обидва рашисти перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб знайти їх і покарати за злочини проти українців.